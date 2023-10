Real Madrid x Osasuna: onde assistir e informações do jogo pelo Campeonato Espanhol

Já o Osasuna conseguiu acabar com uma sequência de maus resultados na rodada passada e venceu o Alavés por 2 a 0. Agora, os visitantes tentam surpreender o líder da La Liga para se aproximar da zona de classificação para as ligas europeias. Atualmente o clube é o décimo colocado, com dez pontos.

Já no domingo, o Barcelona segue na caça do rival. Os catalães, que estão na vice-liderança, viajam para encarar o Granada, às 16 horas.

Confira os jogos deste final de semana:

Sábado



Cádiz x Girona