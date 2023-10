"Quando chega aos pênaltis eu me divirto", diz Sergio Romero, herói do Boca Juniors contra o Palmeiras

A classificação do Boca Juniors para a final da Copa Libertadores passou pelas mãos de Sergio Romero. Contra o Palmeiras, nesta quinta-feira, o goleiro parou diversas finalizações no tempo normal e defendeu duas cobranças na disputa de pênaltis.

"Aos 36 anos, quando chega aos pênaltis eu me divirto, posso aproveitar e tudo isso fica mais simples. Em outra época sofri com isso. Além disso, tenho um grupo de trabalho maravilhoso, Galloso, Javi García e Brey (golerios reservas), uma equipe muito boa", declarou Romero ao deixar o campo no fim da partida.

Essa não foi a primeira vez que o experiente goleiro brilhou nas penalidades nesta campanha da Libertadores. Além das semifinais, Sergio Romero defendeu cobranças nas oitavas e nas quartas de final, contra Nacional, do Uruguai, e Racing, da Argentina, respectivamente.