Principal organizada do Corinthians convoca torcedores para protesto no Parque São Jorge; veja detalhes

A Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, convocou torcedores para um protesto na frente do Parque São Jorge. A manifestação está prevista para acontecer neste sábado, às 15 horas (de Brasília). No mesmo dia, o Timão recebe o Flamengo na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

O protesto vai ter como principal alvo a diretoria do clube, que hoje conta com Duilio Monteiro Alves como presidente e Alessandro como gerente de futebol. Nesta quinta-feira, a Gaviões soltou uma nota pedindo a saída das chapas Renovação e Transparência e Preto no Branco, principais grupos da situação do clube. Com a mensagem, ficou claro que a organizada vai apoiar Augusto Melo, candidato da oposição, na eleição presidencial marcada para 25 de novembro. André Negão representa a situação.