Presidente do Palmeiras, Leila Pereira publica mensagem após eliminação: "Vamos em frente"

Depois de decretada a eliminação do Palmeiras na Libertadores de 2023, a presidente do clube alviverde, Leila Pereira, usou as redes sociais para postar uma mensagem de motivação aos torcedores.

Na última quinta-feira (5), no Allianz Parque, o Verdão ? mesmo com um a mais desde os 21 minutos do segundo tempos ? perdeu para o Boca Juniors nos pênaltis por 4 a 2 após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. A partida foi válida pela volta das semifinais da competição continental.

"Vamos em frente. Avanti Palestra", limitou-se a publicar a mandatária, que impediu o comentário dos usuários do X, antigo Twitter, na postagem.