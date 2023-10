Portuguesa Santista x São José: veja data, horário e onde assistir ao jogo de ida da final da Copa Paulista

Na tarde deste sábado, às 15h (de Brasília), a Portuguesa Santista recebe o São José no Estádio Ulrico Mursa, em Santos. O jogo é válido pela partida de ida final da Copa Paulista, e terá transmissão do canal Paulistão, no Youtube e da Cultura, na TV aberta. O jogo de volta, em São José dos Campos, acontece no outro sábado, dia 14 de outubro.

Para chegar à final da competição, o clube de Santos venceu o XV de Piracicaba nas semifinais, em um placar agregado de 2 a 1. Já o São José enfrentou o Grêmio Prudente e venceu por 3 a 1, no agregado.