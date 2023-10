Palmeiras supera meta, mas deixa de ganhar bolada com eliminação na Libertadores; veja quantia

O Palmeiras foi eliminado da Libertadores na última quinta-feira, com a derrota nos pênaltis para o Boca Juniors, pelas semifinais, no Allianz Parque. Com o revés, o clube deixará de ganhar uma enorme quantia em premiações.

Caso chegasse à final, o Verdão iria assegurar pelo menos U$ 7 milhões (cerca de R$ 36 milhões), prêmio entregue à equipe vice-campeã do torneio. Já o campeão da Libertadores receberá U$ 18 milhões (quase R$ 93 milhões).

Desde o início da competição até aqui, o Verdão já havia arrecadado por volta de R$ 50 milhões. O time comandado por Abel Ferreira obteve a melhor campanha da fase de grupos, somando 15 pontos no Grupo C. Depois, passou por Atlético-MG e Deportivo Pereira-COL, nas oitavas e quartas de final, respectivamente.