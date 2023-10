Palmeiras se reapresenta após eliminação já de olho em clássico contra o Santos

O elenco do Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol um dia após eliminação na semifinal da Libertadores, nos pênaltis, para o Boca Juniors, no Allianz Parque. Sem perder tempo, a equipe deu início à preparação para o clássico diante do Santos, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

Os titulares da partida desta quinta-feira fizeram atividades regenerativas na parte interna do CT. Já os demais foram a campo e realizaram uma movimentação em campo reduzido, de seis contra seis, com foco na posse de bola.

Os goleiros, que iniciaram o dia com um trabalho a parte, se juntaram ao grupo para a atividade seguinte. O treino consistiu em um sete contra sete, em campo reduzido, com permissão de poucos toques na bola.