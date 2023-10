Palmeiras abre venda de ingressos gerais para clássico contra o Santos na Arena Barueri

Com a eliminação para o Boca Juniors, o Palmeiras tenta virar a chave para o Campeonato Brasileiro. O Verdão está na quarta colocação da tabela e ainda pode alcançar o líder Botafogo - a distância entre eles, a 13 rodadas do fim da competição, é de oito pontos.

Já o Santos chega animado com as duas vitórias consecutivas sob comando do interino Marcelo Fernandes. O Peixe deixou a zona de rebaixamento e subiu para o 15º lugar, mais ainda está a apenas um ponto do Z4.

Veja preços dos ingressos para Palmeiras x Santos, por setor:

Setor A (Portão 4) - R$ 200