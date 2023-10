Osasco garante o 17º título do Paulista feminino de vôlei

Crime organizado pulveriza plano anticrime do governo

O dia seguinte da eliminação do Palmeiras

Morte 'por engano' não existe no Rio de Janeiro

"É uma conquista que precisa ser comemorada. E sentimento de conquista é ótimo. Não apenas meu, da comissão técnica e das atletas, mas de toda a cidade", disse o técnico Luizomar de Moura.

Foi o 17º título de Osasco na história do Estadual, vencendo os dois duelos diante do Pinheiros na decisão e encerrando a campanha na competição de forma invicta. O time se consagra como a grande força do vôlei paulista feminino.

"Tem muita gente trabalhando para que esse time continue e seja competitivo. É um grande prazer ver o Liberatti lotado, o pessoal voltando para casa com esse sentimento de orgulho. Agora é pé no chão e continuar trabalhando", emendou Luizomar.