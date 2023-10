Organizada do São Paulo programa visita de torcedores mirins ao CT no dia das crianças

A Independente, principal torcida organizada do São Paulo, anunciou nesta sexta-feira que está planejando uma visita de torcedores mirins ao CT da Barra Funda no dia das crianças. A ação levará os jovens para acompanhar um treino da equipe.

Crianças de 5 a 12 anos poderão se inscrever. O único requisito é estar matriculado em alguma rede de ensino. Henrique Gomes, o Baby, presidente da Independente, compartilhou em suas redes sociais que haverá transporte, lanche e presentes para os torcedores mirins, que devem estar acompanhados por um responsável maior de idade. A ação tem 500 vagas disponíveis e a inscrição pode ser feita através do site da torcida organizada.

"As crianças fizeram parte da conquista do título inédito da Copa do Brasil e, por isso, merecem um presente especial. Nosso projeto já começa este ano. Lugar de criança é no estádio, se tiverem notas boas na escola! Dia 12 de Outubro, o lugar de criança será no CT da Barra funda, assistindo o treino e quem sabe tirando fotos com os jogadores", publicou Baby, que também agradeceu ao presidente do São Paulo Júlio Casares.