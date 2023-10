Nagelsmann faz primeira convocação como técnico da Alemanha chamando estreantes e medalhões

Novo técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann fez sua primeira convocação nesta sexta-feira. Na próxima semana, a Alemanha enfrenta os Estados Unidos e o México em amistoso.

Assim como na última lista, o experiente Thomas Muller foi chamado aos 34 anos. As novidades de Nagelsmann são os retornos de Mats Hummels, do Borussia Dortmund, Leon Goretzka, do Bayern de Munique, David Raum, do RB Leipzig, e Bernd Leno, do Fulham.

Fora dos últimos compromissos da seleção por lesão, Jamal Musiala e Niclas Füllkrug foram convocados. Destaques da Bundesliga, Robert Andrich, do Bayer Leverkusen, Chris Fuhrich, do Stuttgart, e Kevin Behrens, do Union Berlin, foram chamados pela primeira vez.