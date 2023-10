Na Vila Belmiro, Santos faz treino tático e de finalizações em preparação para clássico contra o Palmeiras

Além deles, o atacante Mendoza ainda se recupera de um estiramento na panturrilha direita, deve seguir como desfalque. Ele voltou a correr no gramado na última quinta-feira, mas não treinou com o restante do elenco nesta sexta.

Assim, o provável Peixe para o clássico é: João Paulo; Joaquim, Messias e João Basso; Lucas Braga, Tomás Rincón, Jean Lucas, Notato e Kevyson; Morelos e Marcos Leonardo.

Em busca de vencer a terceira partida consecutiva pela segunda vez na temporada, o Santos visita o Palmeiras, às 16 horas (de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri (SP). O Alvinegro Praiano figura na 15ª colocação, com 27 pontos somados ? uma acima da zona do rebaixamento.