Marcos Leonardo está a um gol de entrar na lista dos 50 maiores artilheiros do Santos

Uma das peças mais importantes no atual elenco do Santos, o jovem atacante Marcos Leonardo está a apenas um gol de entrar na lista dos 50 maiores artilheiros da história do clube.

Ao todo, o camisa 9 do Peixe tem 52 gols em 156 jogos disputados no profissional. Nesta edição do Brasileirão, o atacante disputou 19 partidas, marcou 11 gols e deu outra assistência. Atualmente, está apenas atrás de Tiquinho Soares e Vitor Roque, no ranking de artilheiros da competição.

Atualmente, na lista geral, o jogador de 20 anos, aparece na 52ª posição, empatado com Adolpho Millon, que jogou no Santos entre 1912 e 1922. Na 50ª posição, aparece Constantino (1920-1934), com 53 gols. Já contando apenas os artilheiros do século XXI, o camisa 9 é o oitavo colocado, em uma lista que conta com Neymar Jr. na liderança, com 138 bolas na rede.