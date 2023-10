Mano Menezes deixa boas primeiras impressões no CT do Corinthians; veja bastidores

O técnico Mano Menezes foi anunciado pelo Corinthians no dia 27 de setembro e, desde então, teve pouco tempo para ajustar a equipe. Neste período, foram seis sessões de treinamento no CT Joaquim Grava e dois jogos (um clássico contra o São Paulo e um duelo eliminatório na Sul-Americana diante do Fortaleza). Mesmo assim, as primeiras impressões do trabalho do treinador são positivas, pelo menos internamente.

Os treinos do antecessor de Mano, Vanderlei Luxemburgo, não agradavam. Jogadores e pessoas com trâmite no CT entendiam que faltava conteúdo tático nas atividades e que a equipe não era preparada da forma mais adequada para os jogos. O novo treinador já deixa impressões diferentes, com cuidado especial com a parte estratégica. Os atletas estão gostando da nova metodologia implementada.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que o clima no dia a dia vem sendo bom com o novo comandante. Logicamente a eliminação para o Fortaleza deixou o elenco abalado, mas há uma confiança por dias melhores. Alguns jogadores veteranos já trabalharam com Mano Menezes no Timão, contabilizando as duas primeiras passagens, e sabem o que o treinador gosta em suas equipes.