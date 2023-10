Kevin fala sobre maior responsabilidade no Palmeiras e nega clima de 'fim de temporada' após eliminação

Com apenas 20 anos de idade e cinco jogos na temporada, Kevin foi um dos protagonistas da partida entre Palmeiras e Boca Juniors, na última quinta-feira (5), no Allianz Parque. Pelo duelo de volta das semifinais da Libertadores, o Verdão acabou eliminado nas penalidades máximas depois de empate por 1 a 1 nos 90 minutos.

A Cria da Academia entrou no intervalo, no lugar de Artur, e deu dinâmica ao ataque palestrino. Junto de Endrick e Luís Guilherme, o camisa 37 chamou a responsabilidade e liderou as tentativas ofensivas do time comandado por Abel Ferreira.

Após o jogo, Kevin ? único atleta que falou com a imprensa na zona mista ? garantiu que a 'molecada' da base está pronta para assumir papel cada vez mais fundamental no elenco.