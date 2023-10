Jornalistas argentinos são acusados de racismo e confusão toma conta de tribuna após eliminação do Palmeiras

Depois do apito final de Andrés Matonte, uma confusão tomou conta da zona destinada aos jornalistas que cobriam, no Allianz Parque, a eliminação do Palmeiras perante o Boca Juniors nos pênaltis, nesta quinta-feira.

O Verdão deu adeus ao sonho do tetra da Libertadores após perder nos pênaltis para o time xeneize, no confronto de volta das semifinais da competição continental.

Dois jornalistas argentinos, que comemoram muito após o apito final, foram acusados de racismo pela torcida palmeirense presente no local e por outros da imprensa brasileira.