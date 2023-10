John Kennedy diz estar vivendo um sonho com o Fluminense na Libertadores: "Momento ia chegar"

Conheça o canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Agora, o Fluminense volta a focar no Campeonato Brasileiro: o clássico contra o Botafogo acontece neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Maracanã. O Tricolor ainda tem cinco compromissos do torneio nacional antes da final da Libertadores, marcada para o dia 4 de novembro, diante do Boca Juniors.