Ídolo do São Paulo, Cicinho provoca Palmeiras após eliminação: "Vai continuar sem Mundial"

Instantes depois da eliminação do Palmeiras na Copa Libertadores, o ex-jogador Cicinho foi às redes sociais para provocar a torcida alviverde nesta quinta-feira.

"Vi de tudo na vida. Menos o Mundial do Palmeiras", publicou Cicinho no Instagram, com uma foto da falecida Rainha Elizabeth II do Reino Unido. O comentarista também escreveu "e vai continuar sem mundial (risos)".

A postagem viralizou nas redes sociais entre os torcedores do rival São Paulo, clube onde atuou Cicinho e foi multicampeão, inclusive levantando as taças da Libertadores e do Mundial de Clubes, em 2005.