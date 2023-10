São Paulo: Galoppo projeta volta aos gramados e diz que está 'cada vez melhor'

"Estimo que estarei bem antes do final do ano, mas não sei se vale a pena jogar, acho que o melhor seria voltar aos poucos e aproveitar a pré-temporada para estar pronto. Não quero marcar uma data fixa para não me pressionar, o importante é voltar bem", afirmou.

Classificação e jogos Brasileirão

Copa do Brasil

O argentino se machucou quando o Tricolor mandou seu jogo no Allianz Parque. Ele teceu críticas ao gramado sintético do estádio, defendendo que as principais equipes do Brasil tenham grama natural em suas casas.

"Não sou a favor que os times da primeira divisão tenham sintéticos. A grande maioria dos campos é de grama natural e a grama sintética faz a diferença a favor do time local. Além disso, o sintético do Palmeiras está muito desgastado e a bola passa muito rápido. Parece um daqueles sintéticos que você ganha quando vai jogar futebol de 5. Não é fácil jogar nesse tipo de campo", concluiu.

Em 2023, Galoppo teve ótimos números pelo São Paulo enquanto atuou. Foram oito gols em 11 partidas com a camisa tricolor.