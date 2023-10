Gabriel Neves se lesiona e vira desfalque de última hora para duelo com o Vasco

O São Paulo terminou na manhã desta sexta-feira a preparação para enfrentar o Vasco, fora de casa, neste sábado às 18h30 (de Brasília) pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, o Tricolor recebeu uma notícia ruim nesta reta final de treinamentos e não poderá contar com Gabriel Neves para a 26ª rodada.

O meio-campista são-paulino sofreu um trauma na coxa direita durante uma disputa de bola e acabou deixando o treino mais cedo. Gabriel Neves ficou em São Paulo para se recuperar, enquanto o resto do elenco viajou para o Rio de Janeiro no final da tarde desta sexta-feira.

Os trabalhos no CT da Barra Funda iniciaram com a apresentação de um vídeo no auditório para os atletas, seguido por um circuito físico para aquecimento no gramado. Após isso, o atletas foram divididos em dois grupos para fazer trabalhos posicionais, táticos e técnicos em campo reduzido. Dorival Júnior e os auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero comandaram as atividades.