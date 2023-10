Flamengo pode renovar com Filipe Luís por mais três meses

O Flamengo espera a confirmação da contratação do técnico Tite para continuar com o planejamento visando a temporada de 2024. O próximo passo é a renovação de alguns jogadores do atual elenco. Entre os principais nomes, estão o lateral-esquerdo Filipe Luís.

A chegada do novo treinador pode determinar a manutenção de Filipe Luís por mais tempo no Flamengo. O experiente jogador pode renovar por somente três meses com os rubro-negros, o que permitiria sua participação no Campeonato Carioca de 2024. O pensamento dos dirigentes do clube é de que o jogador possa se despedir dos gramados no Estadual.

Filipe Luís já adiantou que se não renovar com o Flamengo irá se aposentar. O lateral, que estuda para se tornar treinador e possui a licença B da CBF, já foi convidado pela diretoria para assumir um cargo no departamento de futebol quando deixar os gramados.