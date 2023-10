Filha de Neymar nasce em São Paulo e jogador é liberado pelo Al-Hilal para acompanhar o nascimento

Neymar e Bruna Biancardi anunciaram a gravidez em abril deste ano, também através das redes sociais. Essa é a primeira filha da modelo com o jogador, que é pai também de Davi Lucca, de 12 anos.

"Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está aqui para completar o nosso amor, deixa os nossos dias muito mais felizes. Você vai chegar em uma família linda, com irmão, avós, titios e titias que já te amam muito! Vem logo filho(a), estamos ansiosos por você!", escreveu o casal no anúncio da gestação.