Em busca de espaço como titular, Endrick completa um ano de estreia no Palmeiras

Na última quinta-feira, o atleta voltou a mostrar sinais positivos na eliminação para o Boca Juniors, pela semifinal da Libertadores, no Allianz Parque. Ele entrou no segundo tempo e incendiou a partida. Com ele em campo, o Verdão empatou o jogo e levou a decisão para os pênaltis.

Nas penalidades, o Palmeiras viu os experientes Veiga e Gómez desperdiçarem suas cobranças e acabou eliminado.

O camisa 9 tem ganhado mais oportunidades desde a grave lesão de Dudu, no fim de agosto. Boa parte da torcida do Palmeiras tem pedido a titularidade do garoto no ataque. O técnico Abel Ferreira, por sua vez, vinha utilizando Mayke como ponta pelo lado direito.

Com 17 anos de idade, Endrick marcou 11 gols em 48 jogos pelo Palmeiras. Nesta temporada, são 11 tentos em 41 partidas.

O jogador também carrega o peso de sua precoce venda para o Real Madrid, por 72 milhões de euros (cerca de R$ 409 milhões), a maior negociação da história do Verdão. O jovem, destaque na base do clube e da Seleção Brasileira, se apresenta ao time espanhol em julho do ano que vem, quando completar a maioridade.