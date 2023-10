Dorival fala sobre título da Copa do Brasil e ressalta importância de Lucas: "Espero que ele fique"

"Foi um jogador que acrescentou demais num momento em que estávamos bem próximos das semifinais. Chegou, pouco trabalhou e foi logo para campo. Mostrou uma disposição incrível. Espero que ele fique muito tempo aqui dentro", disse.

Classificação e jogos Brasileirão

Copa do Brasil

Apesar do título da Copa do Brasil, Dorival que o foco do São Paulo já está de volta no Brasileirão. Ele disse que o clube tem como objetivo terminar o campeonato com uma boa campanha para poder começar a próxima temporada no mesmo ritmo positivo.

"Continuarmos o trabalho dentro do São Paulo, buscando as melhores opções e fazendo com que a equipe melhore coletivamente, cresça ainda mais dentro de uma competição tão importante, como o Campeonato Brasileiro. Tentar acelerar esse processo o máximo possível, para que estejamos com uma equipe ainda mais forte no início de 2024", concluiu.

Pela competição nacional, o São Paulo voltará aos gramados neste sábado. O Tricolor enfrentará o Vasco, às 18h30 (de Brasília), no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).