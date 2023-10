CRB supera Ceará e se aproxima da briga pelo G4 na Série B

Ainda com esperanças de subir na Série B do Campeonato Brasileiro, o CRB superou o Ceará neste domingo, pela 31ª rodada. Os alagoanos receberam os cearenses no Estádio Rei Pelé e venceram por 2 a 0, com gols de Anderson Leite e Léo Pereira.

O CRB alcançou 48 pontos com o triunfo e subiu para a oitava colocação. É a maior posição que a equipe assume desde a segunda rodada da Série B. Sua distância para a zona de classificação é de sete pontos, mas ainda pode aumentar até o fim das disputas do final de semana. Agora, os alagoanos voltam a campo no próximo sábado, dia 14, às 17h (de Brasília), para enfrentar o Ituano no Novelli Júnior.

O Ceará, por outro lado, chegou a sua quarta partida sem vencer. O Vozão seguiu na 11ª colocação, estacionado nos 42 pontos. Caso sua distância para o G4, que é de 11, aumente até o final da rodada, suas chances de acesso passarão a ser muito baixas. De qualquer forma, a equipe enfrenta o Sampaio Corrêa no próximo sábado, às 18h30, na Arena Castelão.