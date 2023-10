Corinthians x Flamengo: veja informações e prováveis escalações do jogo válido pela 26ª rodada do Brasileiro

Com um time alternativo, o Corinthians perdeu para o Tricolor Paulista por 2 a 1, no Morumbi, no último sábado (30). Romero abriu o placar para o Alvinegro, enquanto Calleri, com dois tentos, virou para os mandantes.

O Flamengo também não vive bom momento no ano. Recentemente, o Rubro-Negro demitiu o técnico Jorge Sampoli após o vice-campeonato na Copa do Brasil. Com muitos jogadores em baixa e considerável pressão externa, o Mengo quer voltar a ocupar o G4 da liga nacional. Neste momento, a equipe carioca se encontra na quinta colocação, com 43 pontos, um a menos em relação ao quarto colocado Palmeiras.

Allan é a única baixa certa no Flamengo, já que passou por cirurgia no pé. Arrascaeta e Varela vêm treinando com o grupo e devem ser relacionados para o duelo.

Na última rodada do Brasileiro, com o interino Mário Jorge, o Flamengo venceu o Bahia por 1 a 0 no Maracanã, com gol do atacante Pedro.

No primeiro turno, o Rubro-Negro venceu o Corinthians por 1 a 0, com gol de Léo Pereira, nos acréscimos. Na época, o Timão ainda era comandado por Vanderlei Luxemburgo.