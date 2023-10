Corinthians vence Portuguesa no Canindé e evita eliminação precoce no Campeonato Paulista sub-20

No último minuto da partida, a Portuguesa teve a chance de empatar, também de pênalti. Porém, o atacante Kadir parou no goleiro Kauê, que acertou o canto e defendeu a cobrança.

Com o resultado, o Timão segue na lanterna do grupo 23, mas chegou aos quatro pontos. Se perdesse ou empatasse no Canindé, o Corinthians não teria mais chances de avançar para as quartas de final do Estadual e a Lusa garantiria sua vaga no mata-mata.

Com 13 pontos, o Palmeiras já está classificado para a fase seguinte com uma rodada de antecedência. A Portuguesa está na segunda colocação da chave, com sete unidades, seguida por Água Santos e Corinthians, ambos com quatro pontos.

Na última rodada, para se classificar às quartas, o Timãozinho precisa vencer o Água Santa na Fazendinha e torcer por um tropeço da Portuguesa contra o Palmeiras. O Alvinegro também precisa tirar a diferença de saldo de gols para a Lusa, caso esse cenário se concretize.

Veja data e horário da última rodada da fase de grupos do Paulista sub-20:

11/10/2023 - Corinthians x Água Santa (15h)