Corinthians finaliza preparação para jogo contra Flamengo; veja provável escalação

O Corinthians encerrou nesta sexta-feira a preparação para o jogo contra o Flamengo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sob o comando de Mano Menezes e sua comissão técnica, os atletas fizeram ajustes finais no CT Dr. Joaquim Grava.

Para enfrentar o Rubro-Negro, o Timão tem praticamente todo o elenco à disposição. Com apenas Giovane e Paulinho no DM, Mano contará com o retorno de atletas importantes, como Fagner, Gabriel Moscardo e Yuri Alberto, todos suspensos diante do São Paulo.

Assim, um provável Corinthians tem: Cássio; Fagner (Bruno Méndez), Lucas Veríssimo, Gil e Fábio Santos (Matheus Bidu); Gabriel Moscardo, Maycon e Renato Augusto; Rojas, Romero e Yuri Alberto.