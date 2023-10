Conheça Kadir, atacante da Portuguesa que nasceu na periferia do Panamá e enfrenta o Corinthians

"O teste no Grêmio aconteceu em 2021 e foi bem difícil para mim, porque fazia um ano que estava parado, infelizmente minha mãe morreu e estava abalado, não tinha cabeça. Com apoio de minhas irmãs e do meu empresário, vim para cá (Brasil). Não conseguimos seguir no Grêmio por uma questão de documentação, essas coisas, mas foi isso", comentou Kadir, que logo depois foi para o Rondonópolis, do Mato Grosso.

"Se não me engano foram três meses (no Rondonópolis). Em parte foi bom, aprendi a me virar sozinho e não tive muito apoio porque não sabia falar tão bem nos primeiros meses. Meu empresário estava comigo mas infelizmente ele foi embora. Tive que me virar sozinho e foi difícil. Mas foi legal por ter tido essa independência", disse.

Logo depois, Kadir se transferiu para a Portuguesa, para compor a equipe sub-20. Após um 2022 com poucas oportunidades, o jogador se firmou em 2023 como um dos destaques da Lusa.

"Para mim é uma honra vestir essa camisa. Quando cheguei aqui, foi um período de adaptação difícil, mas todo dia treinando, me dedicando, as coisas passaram a ser mais fáceis. Infelizmente não fui titular ano passado, o Paraíso estava em uma grande fase. Esse ano as coisas estão andando e estou aproveitando as oportunidades", disse o jogador que possui nove gols em 21 jogos na temporada.

Kadir vem atuando como atacante de referência, mas acredita que pode ocupar outros setores do ataque. "Eu me acho um jogador rápido, forte, briguento, aguerrido. Não gosto de perder e acredito que cada vez mais aprendo com meus erros dentro do campo. O professor sempre me incentiva a jogar de 9, características que ele gosta. Mas acho que posso jogar por fora, pela beirada, eu gosto de ter a bola no pé, mas infelizmente o time não joga assim e estou aqui para cumprir as ordens do professor", comentou.