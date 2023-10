Com Lamine Yamal, Espanha anuncia convocação para duelos contra Escócia e Noruega

Nesta sexta-feira, o técnico Luis de la Fuente apresentou a lista com os 24 jogadores convocados pela seleção espanhola para os duelos contra Escócia e Noruega, pelas Eliminatórias da Eurocopa.

Promessa do Barcelona, o atacante Lamine Yamal foi chamado novamente para defender o time principal da Espanha após ter estreado na última Data Fifa com apenas 16 anos.

As novidades da lista de De la Fuente são os retornos de Jesús Navas, do Sevilla, Fran García, do Real Madrid, e Mikel Oyarzabal, da Real Sociedad, e a primeira convocação de Oihan Sancet, do Athletic Bilbao.