Com gol de Millene, Corinthians vence Colo-Colo e estreia com pé direito na Libertadores feminina

No outro jogo do grupo, o Libertad Limpeño venceu o Always Ready por 3 a 1 e, por conta do saldo de gols, assumiu a liderança da chave. O Timão enfrenta a equipe boliviana na próxima segunda-feira, às 19h30 (de Brasília), enquanto o Colo-Colo encara as paraguais, horas antes.

Mais cedo, pelo grupo D, o Internacional venceu o Nacional por 2 a 0 e também teve estreia positiva no torneio. Além do time uruguaio, Boca Juniors e América de Cali completam a chave do Colorado.