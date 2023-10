Com estreia de promessa, Portugal convoca seleção para disputar Eliminatórias da Eurocopa

No dia 13 de outubro, sexta-feira, Portugal enfrenta a Eslováquia a partir das 15h45 (de Brasília), pela sétima rodada das Eliminatórias para a Euro, no Estádio do Dragão, em Porto.

O compromisso seguinte será contra a Bósnia e Herzegovina no dia 16, segunda-feira, às 15h45, no Stadium "Bilino polje", na cidade de Zenica.

Veja os convocados de Portugal

Goleiros: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton) e Rui Patrício (Roma)

Defensores: Diogo Dalot (Manchester United), Nélson Semedo (Wolverhampton), João Cancelo (Manchester City), Danilo Pereira (PSG), Rúben Dias (Manchester City), António Silva (Benfica), Gonçalo Inácio (Sporting), Toti Gomes (Wolverhampton) e Raphael Guerreiro (Bayern de Munique)

Meio-campistas: João Palhinha (Fulham), João Neves (Benfica), Rúben Neves (Al Hilal), Bruno Fernandes (Manchester United), Otávio (Al Nassr), Vitinha (PSG) e Bernardo Silva (Manchester City)