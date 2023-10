Com desfalques na zaga, Real Madrid divulga relacionados para pegar o Osasuna

O Real Madrid divulgou a lista dos 20 atletas relacionados para o jogo contra o Osasuna, pela nona rodada do Campeonato Espanhol. A bola rola às 11h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu.

As principais baixas do clube merengue para o duelo são na zaga: David Alaba está novamente fora por conta de lesão na coxa sofrida há duas rodadas. Nacho Fernández não fica à disposição por ter pego gancho de três jogos de suspensão pelo cartão vermelho direto recebido diante do Girona, no último compromisso por La Liga. Ele fica de fora também contra o Sevilla e no El Clásico diante do Barcelona e retorna no dia 5 de novembro frente ao Rayo Vallecano.

Dessa forma, o técnico Carlo Ancelotti terá apenas um zagueiro disponível para a enfrentar o Osasuna: Rudiger. A tendência é que o treinador italiano improvise Mendy ou Tchouaméni na zaga para fazer dupla com o defensor alemão. A definição acontecerá ainda hoje, no último treino de preparação antes da partida.