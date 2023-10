Com calor e areia na pista, Verstappen lidera o 1º e único treino do GP do Catar

Nesta sexta-feira, aconteceu o primeiro e único treino livre antes da disputa do Grande Prêmio do Catar, marcado para este domingo, às 14 horas (de Brasília), no Lusail International Circuit. Quem liderou a prática foi Max Verstappen, com 1m27seg428, com Carlos Sainz na cola fazendo 1m27seg762 na segunda colocação e Charles Leclerc fechando o pódio com 1m27s909.

O treino foi marcado por uma temperatura ambiente elevada que bateu os 35ºC, sem contar o calor na pista: 41ºC. Ainda, os pilotos tiveram que lidar não só com o vento de cerca de 37 Km/h mas também com uma pista suja por conta do vento e também com o asfalto novo. O sol foi mais um fator que atrapalhou, dificultado a visão dos corredores em certos trechos do percurso.