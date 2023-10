Cláudio Caçapa descarta retorno ao Botafogo após demissão de Bruno Lage: "É uma loucura"

Classificação e jogos Brasileirão

Obrigado, professor! ?? Foram duas semanas de muita entrega, união e resultados fundamentais pra sequência da temporada. Cláudio Caçapa foi abraçado, vestiu a camisa e se tornou membro com orgulho da Família Botafogo! Máximo respeito! ??????? #VamosBOTAFOGO #BFR pic.twitter.com/Y2B37Umrwh ? Botafogo F.R. (@Botafogo) July 16, 2023

"É uma loucura, porque estive lá apenas por duas semanas, em quatro jogos. É a prova de que fizemos um bom trabalho lá. Mas não será possível, estou focado no RWD Molenbeek", disse Caçapa.

A diretoria do Botafogo não informou se vai procurar um novo técnico para a sequência da temporada. Existe a chance de Lúcio Flávio ser mantido no cargo caso os bons resultados voltem a acontecer no Brasileirão, no qual o time lidera com sete pontos de vantagem.