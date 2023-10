CBF anuncia mais cortes na Seleção e convoca ex-Corinthians para disputa das Eliminatórias

Este é o quarto corte promovido por Diniz para a data Fifa de outubro. Anteriormente, ele já precisou sacar Raphinha, do Barcelona, e Caio Henrique, do Monaco, também por contusão. Nos seus lugares, foram convocados David Neres, do Benfica, e Guilherme Arana, do Atlético-MG, respectivamente.

O Brasil entra em campo na próxima quinta-feira, diante da Venezuela, na Arena Pantanal, pela terceira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).

Na sequência, a Seleção enfrenta o Uruguai no Estádio Centenário, em Montevidéu, às 21h do dia 17 de outubro. A equipe comandada por Diniz é a líder do torneio, com seis pontos - duas vitórias em duas partidas.