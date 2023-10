Cavani exalta classificação do Boca nos pênaltis contra o Palmeiras: "Sabor especial"

O Boca Juniors eliminou o Palmeiras na disputa de pênaltis nas semifinais da Libertadores e está na grande decisão do torneio. No tempo regulamentar da partida de volta, disputado no Allianz Parque, Cavani deu a liderança cedo para os argentinos e Piquerez deixou tudo igual para levar a decisão para as penalidades máximas.

Para o uruguaio e autor do gol do Boca, a classificação na casa do adversário e pela forma como veio tem um gosto diferenciado.

"Tem um sabor especial, porque jogamos fora de casa em um campo difícil. Jogar aqui é algo muito difícil para qualquer equipe que vem jogar. Mas jogamos por momentos: Por um momento nos defendemos, por que o Palmeiras é um time muito bom, mas o Boca é o Boca e temos que competir sempre. Então estamos muito felizes, porque cumprimos um objetivo e agora demos um passo e lutaremos e trabalharemos para chegar à mil nessa partida (final)", disse.