Capitão contra o Vasco, Rincón exalta história de Zito no Santos e brinca sobre 'proteção' a Soteldo

O Santos teve um novo capitão na goleada contra o Vasco, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar do pouco tempo de Peixe ? foi anunciado na segunda semana de agosto ?, o volante Tomás Rincón já assumiu a responsabilidade de liderar a equipe dentro de campo. Na vitória por 4 a 1, inclusive, ele marcou um gol e deu uma assistência.

A faixa utilizada pelo venezuelano, entretanto, não carregou o característico 'Z', que foi eternizado junto com uma estátua na frente da Vila Belmiro, em 2015, após o falecimento de Zito, um dos maiores ídolos da história santista. A braçadeira não levou a inicial do ex-atleta por conta de uma ação da CBF e a mudança não passou despercebida por Rincón, que questionou ausência antes de entrar em campo e fez questão de exaltar a história do ex-companheiro do famoso quinteto formado por Pelé, Coutinho, Mengálvio, Dorval e Pepe.

"A primeira coisa que perguntei domingo passado quando recebi a faixa no vestiário foi o motivo de não ter o 'Z' do Zito escrito nela, por toda a história que tem por trás dela. Antes mesmo de chegar no Santos eu já tinha escutado bastante sobre história do Zito aqui e na Seleção Brasileira", disse.