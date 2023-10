Bruno Henrique? Diretor de futebol fala sobre contratações no Palmeiras: "Planejamento ocorre a todo instante"

Um dos hipotéticos alvos do Palmeiras é Bruno Henrique. Um dos principais nomes do Flamengo nos últimos anos, Bruno Henrique tem negociações emperradas para renovar contrato com o clube da Gávea, válido até o final deste ano.

Bem avaliado internamente, ainda que pesem as críticas, Barros falou sobre uma possível chegada do craque rubro-negro.

"Bruno Henrique é um grande atleta, com contrato até o fim desse ano. Não tem motivo para o Palmeiras não estar acompanhando essa situação", apontou.