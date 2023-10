Brasil vence Cuba e segue vivo no Pré-Olímpico masculino de vôlei

A Seleção Brasileira masculina de vôlei permanece firme na disputa por uma vaga direta nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Nesta sexta-feira, a equipe do técnico Renan Dal Zotto novamente precisou de superação em quadra para bater, desta vez, Cuba, no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Depois de sair derrotado na primeira parcial, o Brasil aumentou a intensidade em quadra e superou o rival de virada. A partida foi fechada com o placar de 3 sets a 1, parciais de 23-25, 25-18, 25-20 e 25-20.