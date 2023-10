Botafogo deve atuar contra o Grêmio pela 33ª rodada da Série A em São Januário

O Botafogo não poderá atuar no Nilton Santos contra o Grêmio por conta de um show que ocorrerá no estádio. A partida está marcada para acontecer no dia 8 de novembro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por conta disso, a diretoria alvinegra já vem avaliando novos locais para o jogo e o estádio que deve receber o confronto é São Januário.

Os dirigentes de Botafogo e Vasco já conversam para o aluguel do estádio e não deve haver objeções por parte do clube cruzmaltino.

Recentemente, os vascaínos atuaram no clássico contra o Fluminense no Nilton Santos, casa do Botafogo. Naquela ocasião, o Vasco não podia jogar em São Januário por conta de uma punição da Justiça e o Maracanã estava fechado para recuperação do gramado.