Borussia Monchengladbach e Mainz empatam e ficam na parte de baixo da tabela do Alemão

Nesta sexta-feira, Borussia Monchengladbach e Mainz 05 empataram em 2 a 2, no Borussia-Park, pela sétima rodada do Campeonato Alemão. Em jogo movimentado, os donos da casa abriram o placar, levaram a virada no segundo tempo, mas buscaram o empate na reta final.

O resultado não é bom para os dois times. Com seis pontos, o Monchengladbach é o 12º colocado, podendo perder quatro posições até o final da rodada. No caso do Mainz, a equipe está na 17ª posição, com apenas dois pontos e nenhuma vitória, podendo terminar a rodada na lanterna.

Com a pausa para a data Fifa, as duas equipes voltam a campo apenas no final de outubro. No dia 21 (sábado), o Mainz 05 enfrenta o Bayern de Munique, na Mewa Arena, às 13h30 (de Brasília). No dia seguinte, o Monchengladbach visita o Colônia, às 10h30.