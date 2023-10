Atlético-GO bate o Ituano pela Série B, engata três vitórias seguidas e cola no G4

Nesta sexta-feira, o Atlético-GO recebeu o Ituano pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e venceu por 1 a 0. Gabriel Baralhas marcou o único gol do confronto na reta final do primeiro tempo e garantiu a terceira vitória seguida do clube goiano na segunda divisão.

Com o resultado, o Dragão chega a 53 pontos e se aproxima do G4 da competição. Com a mesma pontuação do Guarani, que está em quarto e ainda joga nesta rodada, o Atlético-GO estaciona na quinta colocação. Já o Ituano segue na parte de baixo na tabela. Com o revés, o clube paulista segue com 34 pontos, na 13ª posição.

O próximo compromisso do Atlético-GO é diante da Ponte Preta, fora de casa, no dia 15 de outubro, às 15h45 (de Brasília). Já o Ituano recebe o CRB na próxima rodada, no dia 14 de outubro, às 17 horas (de Brasília).