Aproveitando 'respiro' no Brasileiro, Santos busca quebrar tabu contra o Palmeiras

A equipe santista vem de duas vitórias seguidas no Brasileirão, diante de Bahia e Vasco. Para ampliar a sequência positiva sob comando do técnico Marcelo Fernandes, o Peixe precisará superar alguns desfalques para vencer o rival, que está no G4.

Para o duelo, o Peixe terá os desfalques do meia Lucas Lima e do volante Rodrigo Fernández, expulsos no jogo com o Vasco, além do lateral Dodô e do atacante Soteldo, que cumprirão suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos.

O clássico acontece neste domingo (8), às 16h (de Brasília), na Arena Barueri, em São Paulo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 27 pontos, o Santos é o 15° colocado, enquanto o Palmeiras está em quarto lugar, com 44.

Veja os resultados do Clássico da Saudade desde a última vitória do Santos

2020

Santos 0 x 0 Palmeiras (Paulista)