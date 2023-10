Após briga de torcedores no jogo entre Corinthians e Fortaleza, deputado propõe CPI da Violência no Futebol

O deputado estadual Carmelo Neto (PL-CE) protocolou na manhã dessa quinta-feira uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), a violência frequente no âmbito do futebol. A providência vem dias depois do Fortaleza, finalista da Copa Sul-Americana, romper parcerias institucionais com duas torcidas organizadas que protagonizaram uma briga em frente à sede do clube, e que resultou no assassinato de um torcedor.

No primeiro jogo da semifinal entre Corinthians e Fortaleza, na Neo Quimica Arena, duas torcidas organizadas do time da capital cearense se envolveram em cenas de violência que repercutiram em todo o país.