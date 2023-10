Anderson Barros exime Abel de culpa por eliminação do Palmeiras: "Responsabilidade é da diretoria"

Nesta quinta-feira (5), o Palmeiras recebeu o Boca Juniors no Allianz Parque pelo jogo de volta das semifinais da Libertadores e foi eliminado após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, nas penalidades máximas.

Com isso, sem conseguir a classificação à final da disputa internacional pela terceira vez nas últimas quatro edições e dando adeus ao sonho do tetra, o Alviverde passa a focar exclusivamente no Brasileirão para o restante da temporada.