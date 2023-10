Análise: insistência de Abel com esquema improdutivo dá errado e Palmeiras paga preço na Libertadores

Por Felipe Leite

Na entrevista coletiva após a eliminação para o Boca Juniors, Abel Ferreira falou, e muito corretamente, que não há ninguém que convive mais com os jogadores do Palmeiras do que ele. A frase foi motivada por um questionamento sobre suposta teimosia com um esquema que contemplava Marcos Rocha e Mayke, juntos, como titulares.

Mas futebol, por vezes, é simples. O campo fala, grita. E, em todas as vezes, berrou o nome de Endrick. Depois da lesão de Dudu, ficou difícil justificar a ausência da joia alviverde no time titular. Depois da ida xeneize à final da Libertadores, mais ainda.