Al-Hilal sem Neymar: onde assistir ao jogo contra o Al-Akhdoud pelo Campeonato Saudita

Neymar será desfalque do Al-Hilal para o jogo deste sábado, às 12h(de Brasiília). O atacante foi liberado por Jorge Jesus para viajar ao Brasil para acompanhar o nascimento de sua filha. O Al-Hilal visita o Al-Akhdoud no Prince Hathloul Bin Abdul Aziz Sport City Stadium, em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Saudita. A partida terá transmissão do canal GOAT, no Youtube, e da BandSports, na TV fechada.

O time de Neymar precisa vencer para manter a liderança da competição nesta rodada. O Al-Akhdoud, por outro lado, está na parte de baixo da tabela e briga contra o rebaixamento.

O Al-Hilal vem de vitória por 3 a 0 em cima do Nassaji Mazandaran, pela Champions League da Ásia. O jogo ficou marcado pelo primeiro gol de Neymar com a camisa do clube saudita.