Abel Ferreira chama 'culpa' após eliminação do Palmeiras na Libertadores: "Máximo responsável sou eu"

Em entrevista coletiva concedida após a partida contra o Boca Juniors, nesta quinta-feira (5), o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, disse ser o maior responsável pela derrota alviverde nos pênaltis.

No duelo de volta das semifinais da Libertadores, no Allianz Parque, o Verdão foi eliminado após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.

"Quer que eu diga o quê, que o responsável da derrota hoje sou eu? Já disse isso anteriormente, mas vou dizer de novo: eu sou o máximo responsável pela derrota de hoje", declarou Abel.