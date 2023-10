Volante do Flamengo, Allan vai passar por cirurgia no tornozelo em meio à recuperação de lesão

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Allan aproveitará o período de recuperação da ruptura da fáscia plantar do pé esquerdo para realizar um procedimento nesta quinta-feira (5), no Hospital Copa Star, pela Dra. Verônica Vianna. O procedimento terá o objetivo de...

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Allan aproveitará o período de recuperação da ruptura da fáscia plantar do pé esquerdo para realizar um procedimento nesta quinta-feira (5), no Hospital Copa Star, pela Dra. Verônica Vianna. O procedimento terá o objetivo de retirar uma calcificação óssea no tornozelo direito".